Юную любительницу бесплатных энергетиков задержали в Петрозаводске

В Петрозаводске 17-летняя девушка совершила хищение в магазине и была задержана росгвардейцами, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

На днях днём сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из сетевых магазинов Петрозаводска.

Представители службы безопасности торгового заведения пояснили прибывшим на место происшествия сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, что одна из посетительниц магазина пронесла мимо кассы продукты и энергетические напитки на сумму около 1500 рублей.

Задержанная 17-летняя местная жительница передана сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.