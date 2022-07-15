Юную любительницу бесплатных энергетиков задержали в Петрозаводске

В Петрозаводске 17-летняя девушка совершила хищение в магазине и была задержана росгвардейцами, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
На днях днём сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из сетевых магазинов Петрозаводска.
Представители службы безопасности торгового заведения пояснили прибывшим на место происшествия сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, что одна из посетительниц магазина пронесла мимо кассы продукты и энергетические напитки на сумму около 1500 рублей.
Задержанная 17-летняя местная жительница передана сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.
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