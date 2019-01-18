Юную петрозаводчанку пригласили выступать вместе с группой "Несчастный случай"

Учащуюся детской музыкальной школы из Петрозаводска пригласили выступать на концертах группы "Несчастный случай", сообщили в администрации города.

Воспитанница музыкальной школы №1 имени Г.Синисало Лидия Ванаг стала победительницей рок- и джазового фестиваля-конкурса в Московской области.

В январе в городе Химки в Школе трёх искусств Алексея Кортнева проходил Rock, Rock and Roll and Jazz Contest "Счастливый случай" – фестиваль-конкурс, собравший участников из разных регионов России, а также из Чехии и Беларуси. В жюри - известные медийные лица страны, среди которых был и Алексей Кортнев – музыкант, актер театра и кино, автор-исполнитель, лидер группы "Несчастный случай".

Конкурс проходил по направлениям "Рок", "Рок-н-рол" и "Джаз". Участниками конкурса могли стать вокалисты от 6 до 55 лет. Самые многочисленные и "сильные" возрастные категории - 15-20 лет и особенно 21+.



фото администрации Петрозаводска

Петрозаводчанка Лидия Ванаг, учащаяся класса ранней профессиональной подготовки по вокалу Детской музыкальной школы №1 им. Г.Синисало (преподаватель А.В. Баркова), выступала на конкурсе со своей новой программой. Лидия сумела продемонстрировать понимание и умение исполнять джаз – члены жюри отметили высокий профессионализм, искренность, артистизм юной вокалистки, необычное сочетание вокала и игры на саксофоне.

Итог выступления - Гран-при конкурса и приглашение на участие в концертах группы "Несчастный случай" осенью 2019 года.