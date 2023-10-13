Юные гимнастки сплели «Узоры Карелии»

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии».

В минувшие выходные, 14 и 15 октября, в спортивном центре «Силвес» соревновались спортсменки из Санкт-Петербурга, Киришей, Кировска, Великого Новгорода, Петрозаводска, Кондопоги и Медвежьегорска. Гимнастки выступали не только в индивидуальных, но и в групповых упражнениях. Последние – отличаются яркостью и зрелищностью, но выступать в команде, особенно если приходится работать сразу с несколькими предметами, непросто, пишет «Фактор News».

Как прошли соревнования «Карельские узоры» и фоторепортаж, смотрите здесь.