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Юные легкоатлеты из Карелии поднялись на пьедестал почета в Санкт-Петербурге

Новости. Спорт
17:40, 27 Октября 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни».

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Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска успешно «открыли старт» в Санкт-Петербурге.

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошли традиционные соревнования по легкой атлетике «Открытый старт» среди юношей и девушек до 14 и до 16 лет, сообщается в паблике «Спорт - норма жизни».

Наши спортсмены, воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска достойно выступили и показали отличные результаты.

В младшей возрастной группе 2008-2009 г.р. Варвара Белова заняла 2 место на дистанции 60 метров с результатом 8,601 с Тренеры спортсменки — Наталия Козлова и Александр Кишкин.

В возрастной группе 2006–2007 г.р. на дистанции 60 метров с барьерами на высшую ступень пьедестала почета поднялись воспитанники тренера Светланы Беловой. Дарья Семенова и Арсений Гжибовский показали лучшие результаты среди участников — 9,42 и 9,07 с соответственно.

Дарья Соголовская в том же виде программы завоевала серебряную медаль с результатом 9,78 с Еще одно серебро Дарья завоевала в прыжках в — 160 см.

Олеся Барышева заняла второе место в прыжках в длину с личным рекордом 5 м 18 см, спортсменка тренируется у Светланы Беловой.

На дистанции 800 метров победу одержала Дарья Иванова — 2.32,54 с, тренер спортсменки — Елена Ушинская.

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