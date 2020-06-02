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Юные петрозаводчане жестоко избили мужчину, сделавшего им замечание

Новости. Криминал
09:21, 03 Июня 2020
фото: © pxhere.com
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В полицию поступило заявление об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в МВД Карелии.

В ночное время 31-летний петрозаводчанин сделал замечание двум молодым людям, которые шумно вели себя на улице. А те в ответ сильно избили мужчину, причинив тяжкий вред здоровью.

Оперативники установили, что к происшествию причастны двое жителей Петрозаводска – 20 и 16 лет. Молодые люди не смогли пояснить мотив своего поступка.

Возбуждено уголовное.

Максимальная санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Ранее юные жители Карелии, устроившие застолье в чужом подъезде, избили супружескую пару.

 

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