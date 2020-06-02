Юные петрозаводчане жестоко избили мужчину, сделавшего им замечание

В полицию поступило заявление об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в МВД Карелии.

В ночное время 31-летний петрозаводчанин сделал замечание двум молодым людям, которые шумно вели себя на улице. А те в ответ сильно избили мужчину, причинив тяжкий вред здоровью.



Оперативники установили, что к происшествию причастны двое жителей Петрозаводска – 20 и 16 лет. Молодые люди не смогли пояснить мотив своего поступка.

Возбуждено уголовное.



Максимальная санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Ранее юные жители Карелии, устроившие застолье в чужом подъезде, избили супружескую пару.