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Юные жители Карелии, устроившие застолье в чужом подъезде, избили супружескую пару

Новости. Криминал
11:24, 29 Мая 2020
фото: © fotolia.com
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Инцидент произошел в Прионежском районе, сообщили в МВД Карелии.

Трое жителей поселка Шуя, среди которых был подросток, майским вечером решили устроить застолье в чужом подъезде. Их поведение не понравилось жильцам, и те позвонили в полицию.

Подъехавший к дому жилец также сделал юношам замечание. В ответ мужчины избили его и супругу, которая выбежала на помощь.

18-летний нападавший схватил баллонный ключ и разгромил машину пострадавшего. Поняв, что к месту происшествия скоро прибудет полиция, все трое скрылись.

Один из сбежавших попытался спрятаться на чужом незастекленном балконе. Там он приметил костюм для похода в лес и решил украсть его. А позже выбросил за ненадобностью.

А его приятель, ранее избивший супружескую пару и повредивший авто, в другом дворе ногами побил внедорожник неизвестного ему человека.

Возбуждены два уголовных дела. 

Ранее петрозаводчанин дважды обокрал магазин, чтобы не идти к знакомой с пустыми руками.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-05-29 11:39:42
Лишь бы стабильность не кончилась.
кир
2020-05-29 11:31:02
Это наши люди? Какой позор. Их нельзя научить ничему человеческому. Боятся только боли и смерти. :)
Гость
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