Юные жители Карелии, устроившие застолье в чужом подъезде, избили супружескую пару

Инцидент произошел в Прионежском районе, сообщили в МВД Карелии.
Трое жителей поселка Шуя, среди которых был подросток, майским вечером решили устроить застолье в чужом подъезде. Их поведение не понравилось жильцам, и те позвонили в полицию.
Подъехавший к дому жилец также сделал юношам замечание. В ответ мужчины избили его и супругу, которая выбежала на помощь.
18-летний нападавший схватил баллонный ключ и разгромил машину пострадавшего. Поняв, что к месту происшествия скоро прибудет полиция, все трое скрылись.
Один из сбежавших попытался спрятаться на чужом незастекленном балконе. Там он приметил костюм для похода в лес и решил украсть его. А позже выбросил за ненадобностью.
А его приятель, ранее избивший супружескую пару и повредивший авто, в другом дворе ногами побил внедорожник неизвестного ему человека.
Возбуждены два уголовных дела.
Ранее петрозаводчанин дважды обокрал магазин, чтобы не идти к знакомой с пустыми руками.
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