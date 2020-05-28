Юные жители Карелии, устроившие застолье в чужом подъезде, избили супружескую пару

Инцидент произошел в Прионежском районе, сообщили в МВД Карелии.

Трое жителей поселка Шуя, среди которых был подросток, майским вечером решили устроить застолье в чужом подъезде. Их поведение не понравилось жильцам, и те позвонили в полицию.

Подъехавший к дому жилец также сделал юношам замечание. В ответ мужчины избили его и супругу, которая выбежала на помощь.

18-летний нападавший схватил баллонный ключ и разгромил машину пострадавшего. Поняв, что к месту происшествия скоро прибудет полиция, все трое скрылись.

Один из сбежавших попытался спрятаться на чужом незастекленном балконе. Там он приметил костюм для похода в лес и решил украсть его. А позже выбросил за ненадобностью.

А его приятель, ранее избивший супружескую пару и повредивший авто, в другом дворе ногами побил внедорожник неизвестного ему человека.

Возбуждены два уголовных дела.

Ранее петрозаводчанин дважды обокрал магазин, чтобы не идти к знакомой с пустыми руками.