Юные пловцы Карелии опробовали открытый после ремонта бассейн в Суоярви

Возобновились занятия в отремонтированном бассейне у воспитанников суоярвской спортивной школы.

В минувший понедельник, 15 марта, в бассейне Суяорви прошли первые тренировки для юных пловцов спортшколы. Бассейн был недоступен для спортсменов с марта прошлого года. Об этом пишет "Суоярвский вестник".

В марте прошлого года в связи с ограничениями, введенными в КарелиИ из-за коронавируса, бассейн в Суоярви был закрыт. И, как оказалось, надолго, так как после слива воды обнаружилось, что серьезно деформирована чаша. К ремонту специалисты приступили только осенью, после того, как были выделены необходимые средства из республиканского бюджета. В начале феврале ремонтные закончились, чашу заполнили водой. Но открыть бассейн для учащихся и жителей района смогли только сейчас, после окончательной очистки воды, сообщили в районной газете.

Напомним, в январе в лицее Петрозаводска открылся после ремонта бассейн.