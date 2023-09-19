Юные шахматистки из Петрозаводска завоевали медали по стоклеточным шашкам на Кубани

Сестры Мельниковы представили спортивную школу № 2.

Сестры из Петрозаводска завоевали девять медалей по стоклеточным шашкам, рассказали 19 сентября в паблике городской администрации со ссылкой на информацию МУ «Дирекция спорта».

Участницы представили спортивную школу № 2.

В Краснодарском крае на соревнованиях «Крымский мост» от Карелии выступили сестры Эмилия, Евдокия и Мария Мельниковы. Сестры завоевали девять медалей.

Кроме этого, воспитанницы уже взяли шесть наград по русским шашкам. Эмилия Мельникова среди девушек до 11 лет стала абсолютной победительницей, завоевав три золотых награды.

Евдокия среди участниц до 17 лет стала первой в «стоклеточных шашках», а в других дисциплинах — третьей. У Марии Мельниковой одно «серебро» и две бронзовые медали среди женщин.