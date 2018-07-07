Юные спортсмены из Карелии вместе с олимпийской чемпионкой по биатлону сделали для российских футболистов "талисман"

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино провела для школьников Сортавальского района мастер-класс "Футбольный талисман", предложив поддержать российскую сборную на чемпионате мира по футболу FIFA-2018.

Биатлонистка встретилась с ребятами в летнем оздоровительном лагере Спортивной школы Сортавалы. На спортивных футболках юные спортсмены написали слова поддержки и украсили их световозвращателями. На этих же футболках написала свои пожелания олимпийская чемпионка Надежда Скардино, рассказали в ГИБДД Карелии, представители которого провели урок безопасности в летнем лагере.

"Все вместе мы решили отправить эти футбольные талисманы нашим футболистам, чтобы они знали, что мы за них болеем и надеемся на победу", - отметили юные спортсмены.

Напомним, сборная России встречается сегодня в ¼ финала чемпионата мира по футболу со сборной Хорватии. Начало матча в 21.00.