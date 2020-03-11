Юные жители Карелии завоевали медали на турнире по тхэквондо

Тхэквондисты из Петрозаводска стали призерами соревнований в Санкт-Петербурге, сообщили в Минспорта Карелии.

В Санкт–Петербурге 8 марта состоялся открытый турнир по тхэквондо "Перспектива–спорт". В мероприятии приняли участие более 250 спортсменов.

Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва №5 Петрозаводска завоевали семь медалей в разных возрастных категориях.

Категория "дети":

1 место – Сергей Стрелковский, 36 кг;

2 место – Марк Силивончик, 32 кг;

3 место – Ярослав Карпин, 30 кг;

3 место – Лев Филимонов, 32 кг.

Категория "младшие юноши":

2 место – Макар Подгорнов, 48 кг.

Категория "кадеты":

1 место – Анастасия Пуговкина, 51 кг;

2 место – Родион Таран, 49 кг.

Спортсмены тренируются у Артема Ефимова.

Ранее спортсмены из Карелии покорили Ветреный пояс.