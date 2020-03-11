Юные жители Карелии завоевали медали на турнире по тхэквондо

Тхэквондисты из Петрозаводска стали призерами соревнований в Санкт-Петербурге, сообщили в Минспорта Карелии.
В Санкт–Петербурге 8 марта состоялся открытый турнир по тхэквондо "Перспектива–спорт". В мероприятии приняли участие более 250 спортсменов.
Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва №5 Петрозаводска завоевали семь медалей в разных возрастных категориях.
Категория "дети":
1 место – Сергей Стрелковский, 36 кг;
2 место – Марк Силивончик, 32 кг;
3 место – Ярослав Карпин, 30 кг;
3 место – Лев Филимонов, 32 кг.
Категория "младшие юноши":
2 место – Макар Подгорнов, 48 кг.
Категория "кадеты":
1 место – Анастасия Пуговкина, 51 кг;
2 место – Родион Таран, 49 кг.
Спортсмены тренируются у Артема Ефимова.
Ранее спортсмены из Карелии покорили Ветреный пояс.
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