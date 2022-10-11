Юных футболистов в райцентре Карелии в этом году оставили без поля с подогревом

Строительство футбольного поля в Кондопоге перенесли на следующий год из-за нехватки щебня, сообщили в правительстве Карелии.

Футбольное поле с подогревом обустроят в Кондопоге в следующем году. Подрядчик должен был сдать объект этой осенью.



Но летом экспертиза выявила недостаток щебня для выравнивания площадки. Дополнительный материал предоставили местные компании. Сейчас строители готовят основание, на это примерно уйдет неделя.



В связи с тем, что укладка искусственного поля требует определенного температурного режима, работы решили перенести на весну.



Запланировано, что тренироваться на новом футбольном поле с подогревом круглый год будут воспитанники отделения школы олимпийского резерва, спортшколы №2 и федерального училища олимпийского резерва, где также откроют отделение футбола.