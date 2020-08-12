Юных петрозаводчан приглашают на занятия биатлоном

Спортивная школа Олимпийского резерва СКА открыла набор детей с семи лет, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Спортивная школа Олимпийского резерва СКА приглашает на свои занятия мальчиков и девочек – в подготовительную группу (7-8 лет) и группу начальной спортивной подготовки (9-10 лет). С ребятами занимается профессиональная команда, которая готовит юных биатлонистов к участию в соревнованиях.

Тренерский состав:

- Валерий Соловьев, мастер спорта России международного класса по лыжным гонкам, участник Чемпионата мира 1999 года и этапов Кубка Мира по лыжным гонкам;

- Елена Баженова, мастер спорта России по биатлону, многократный победитель и призер Всероссийских соревнований по биатлону;

- Василий Соловьев, мастер спорта по биатлону, участник Чемпионата Мира по летнему биатлону среди юниоров 2016 года, призер Первенства России среди юниоров.

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