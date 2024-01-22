Юных жителей Карелии приглашают поучаствовать в фестивале традиций коренных народов республики

Прислать заявку необходимо до 16 февраля 2024 года.
Жителей Карелии приглашают поучаствовать в региональном фестивале «Наследники традиций коренных народов Карелии». Об этом сообщили в паблике Министерства национальной и региональной политики республики.
Как отметили в группе, фестиваль проводится в рамках реализации проекта, получившего поддержку по итогам конкурсного отбора «Гранты Главы Республики Карелия» 2023 года.
Цель мероприятия — выявление, развитие и поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности в области народной культуры и искусства.
Номинации:
— Декоративно-прикладное творчество;
— Фольклор;
— Сценические формы фольклора;
— Народный костюм;
— Топос. Краткий метр;
— Образовательный бренд территории.
Для участия в фестивале необходимо ознакомиться с Положением и прислать заявку на адрес организаторов до 16 февраля 2024 года.
Проект реализуется Центром социального, образовательного консалтинга и экспертизы «Стандарт», партнером проекта является Карельский институт развития образования.
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