Юных жителей Карелии приглашают поучаствовать в фестивале традиций коренных народов республики

Прислать заявку необходимо до 16 февраля 2024 года.

Жителей Карелии приглашают поучаствовать в региональном фестивале «Наследники традиций коренных народов Карелии». Об этом сообщили в паблике Министерства национальной и региональной политики республики.

Как отметили в группе, фестиваль проводится в рамках реализации проекта, получившего поддержку по итогам конкурсного отбора «Гранты Главы Республики Карелия» 2023 года.



Цель мероприятия — выявление, развитие и поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности в области народной культуры и искусства.

Номинации:

— Декоративно-прикладное творчество;

— Фольклор;

— Сценические формы фольклора;

— Народный костюм;

— Топос. Краткий метр;

— Образовательный бренд территории.



Для участия в фестивале необходимо ознакомиться с Положением и прислать заявку на адрес организаторов до 16 февраля 2024 года.



Проект реализуется Центром социального, образовательного консалтинга и экспертизы «Стандарт», партнером проекта является Карельский институт развития образования.