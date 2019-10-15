Юный "футболист" из Карелии выпил 15 литров краденого вина

В полицию Пряжинского района с заявление о краже обратился мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Местный житель рассказал, что из принадлежащей ему постройки неизвестные украли футбольную форму, бутсы, конфеты, молоток для отбивания мяса, орехокол и три пятилитровые канистры домашнего вина. Мужчина оценил ущерб в 5 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен несовершеннолетний житель Пряжи.

Вечером с помощью приставной лестницы он поднялся на крышу, оттуда проник в помещение. Увидев футбольную форму известного питерского клуба, он похитил ее, чтобы позднее носить. Конфеты были съедены, а вино выпито вместе с друзьями.

Возбуждено уголовное дело.