Юный лось покрасовался перед фотографом на острове в Карелии (ФОТО)

На Валааме среди скитов и часовен разгуливал лось.
Фото лося на фоне красивой природы и строений архипелага Валаам на Ладожском озере появилось в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».
Зверь как будто позировал фотографу, не смущаясь присутствия человека.
Ранее появились фото, как чайка вывела птенцов на парковке в центре Петрозаводска.
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