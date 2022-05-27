Юный лось покрасовался перед фотографом на острове в Карелии (ФОТО)

На Валааме среди скитов и часовен разгуливал лось.

Фото лося на фоне красивой природы и строений архипелага Валаам на Ладожском озере появилось в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

Зверь как будто позировал фотографу, не смущаясь присутствия человека.

Ранее появились фото, как чайка вывела птенцов на парковке в центре Петрозаводска.