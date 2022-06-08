Юный мотоциклист без прав пострадал в ночной аварии в Петрозаводске (ФОТО)

На улице Калевалы в столице республики произошло ДТП с участием мотоцикла и легковушки.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 27 июня в 23.40 в районе дома № 7 по улице Калевалы произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. По данным автоинспекторов, 50-летний водитель Kia Spectra при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Kayo, двигавшемуся прямо во встречном направлении.

В результате аварии травмировался 16-летний мотоциклист. Выяснилось, что подросток не имел прав вождения. Кроме того, мотоцикл также не был зарегистрированным.

Напомним, ранее в Петрозаводске нашли водителя, сбившего коляску с младенцем.