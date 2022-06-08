В Петрозаводске нашли водителя, сбившего коляску с младенцем

Водитель довез женщину с пострадавшим ребенком до врачей, но затем пропал, не сообщив в ГИБДД об аварии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, был установлен водитель авто, сбившего на Древлянке женщину с ребенком в коляске.

Напомним, ДТП произошло 22 июня в 10.20 утра. На пешеходном переходе в районе дома № 31 по Лесному проспекту автомобиль сбил женщину с 10-месячным ребенком в коляске. Маленькая девочка получила ссадины, в скором времени ее обещали выписать.

После аварии водитель довез пострадавших до врачей, но затем покинул место ДТП, не сообщив об аварии в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя. В отношении 27-летнего водителя были составлены административные материалы.