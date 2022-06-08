Коляску с младенцем сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО 18+)

На Древлянке пролетевший по пешеходному переходу автомобиль сбил детскую коляску, ребенок попал в больницу.

Утром 22 июня в районе 10.20 автомобиль на полном ходу сбил коляску с ребенком.

ДТП случилось на пешеходном переходе в районе дома № 31 по Лесному проспекту. Судя по видео с камеры компании Ситилинк, женщина с ребенком переходила дорогу, дождавшись, что автомобили остановятся и пропустят ее. Она уже заканчивала переход, когда несшаяся в крайнем правом ряду машина сбила коляску с ребенком.

Коляска, опрокинувшись, отлетела на середину дороги. Женщина немедленно подбежала и схватила ребенка. Автомобиль, сбивший коляску, уехал из поля видимости камеры.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Петрозаводска, 10-месячный ребенок был доставлен в больнице, где ему оказали помощь. Подробности инцидента и состояние ребенка уточняются.