Стало известно состояние ребенка, которого сбили в коляске на дороге в Петрозаводске

В Минздраве Карелии рассказали, как чувствует себя 10-месячная девочка, которая пострадала в ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске.

«Девочка получила ссадины. Состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет. Скоро выпишем», — сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что 22 июня около 10.40 на пешеходном переходе в районе дома № 31 по Лесному проспекту машина сбила коляску с ребенком. В результате ребенок с травмами был госпитализирован. Водитель уехал с места происшествия.

На данный момент полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.