Полиция расследует ДТП, в котором автомобиль протаранил коляску с младенцем в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска начала проверку по факту дорожной аварии, в которой пострадал 10-месячный ребенок.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Информация в полицию поступила из Детской республиканской больницы, куда после ДТП был доставлен младенец.

«Выяснилось, что травмы получены в результате дорожно-транспортного происшествия на Лесном проспекте 22 июня около 10:40. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили в МВД.

Как сообщалось ранее, ДТП случилось на пешеходном переходе в районе дома № 31 по Лесному проспекту. Судя по видеозаписи, женщина с ребенком переходила дорогу, дождавшись, что автомобили остановятся и пропустят ее. Она уже заканчивала переход, когда несшаяся в крайнем правом ряду машина сбила коляску с ребенком.