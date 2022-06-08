Юный мотоциклист без водительских прав попал в больницу после ДТП в Карелии

ДТП с участием мотоциклиста произошло 6 июля вечером на автодороге недалеко от города Костомукша.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии, куда поступил сигнал из местной больницы. Туда доставили 16-летнего подростка с травмами. Выяснилось, что он ехал на мотоцикле и упал.

У него нет водительских прав, за что ему грозит административное наказание — штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.