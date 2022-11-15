Юный пешеход попал под колеса грузовика в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автопоезд, груженый камнем, сбил 17-летнего пешехода на «зебре» в Петрозаводске.

Сообщение об этом опубликовано на странице «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

ДТП произошло на Карельском проспекте, на пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Сортавальская.

Седельный тягач с полуприцепом двигался по Карельскому проспекту со стороны улицы Лыжная, выезжая на пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. В это время пешеход выбежал на «зебру» и был сбит грузовиком. По предварительной информации он получил травмы и был госпитализирован.

Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.