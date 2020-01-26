Юный петрозаводчанин опустошил несколько дачных домов

В полицию Прионежского района обратилась 55-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Выяснилось, что женщина после длительного перерыва приехала к себе на дачу в местечке Лучевое-2 и обнаружила следы незваных гостей.



Вор, отжав оконную раму, проник в дом и вынес оттуда микроволновую печь, телевизионный ресивер и фонарь.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проник и в соседний дом. Однако в этом случае злоумышленник ушел с пустыми руками, так как хозяева не оставляют ценных вещей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 18-летний петрозаводчанин, которые ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Молодому человеку инкриминируется не менее пяти эпизодов преступной деятельности, в том числе кража из автомобиля, совершенная в Кондопожском районе.

Ранее другой мужчина украл еду из летнего дома в Карелии.