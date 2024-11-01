Юный рецидивист из Петрозаводска опять пошел на кражу

За кражу из магазина 19-летнему юноше грозит колония.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о краже в магазине на Первомайском проспекте. Просмотрев записи видеонаблюдения, работники торговой точки выявили факт хищения товара, ущерб составил свыше 6 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к преступлению причастен 19-летний житель Петрозаводска, который ранее уже был судим за аналогичные преступления.

Подозреваемый признался, что незаметно вынес из магазина шампуни и дезодоранты. Он сложил их в рюкзак и свободно прошел мимо кассы, а потом продал.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.