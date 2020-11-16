Юный рецидивист в поселке Карелии вновь совершил преступление

В Пудожском районе 19-летний юноша украл мопед, сообщили в МВД Карелии.

Ранним утром в полицию по Пудожскому району поступил звонок от жителя одного из поселков. Кто-то, сорвав навесной замок, проник в его сарай и похитил мопед.

Вскоре полицейские обнаружили транспортное средство неподалеку от дороги при въезде в поселок. Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого.

Им оказался 19-летний местный житель, который ранее уже был судим за имущественное преступление.

Молодой человек признался, что похитил транспортное средство, чтобы в дальнейшем им пользоваться. Он успел съездить к товарищу в другой населенный пункт, а по возвращении спрятал мопед в укромном месте.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.