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Юный рецидивист в поселке Карелии вновь совершил преступление

Новости. Криминал
15:43, 17 Ноября 2020
фото: © Из архива ИТАР-ТАСС
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В Пудожском районе 19-летний юноша украл мопед, сообщили в МВД Карелии.

Ранним утром в полицию по Пудожскому району поступил звонок от жителя одного из поселков. Кто-то, сорвав навесной замок, проник в его сарай и похитил мопед.

Вскоре полицейские обнаружили транспортное средство неподалеку от дороги при въезде в поселок. Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого.

Им оказался 19-летний местный житель, который ранее уже был судим за имущественное преступление.

Молодой человек признался, что похитил транспортное средство, чтобы в дальнейшем им пользоваться. Он успел съездить к товарищу в другой населенный пункт, а по возвращении спрятал мопед в укромном месте.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2020-11-17 16:13:39
Вторая ходка должна быть последней.
бюджет
2020-11-17 16:17:26
кир, сначала РАБОТУ людям дай, а потом про КОЛИЧЕСТВО ходок рассказывай.
Гость
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