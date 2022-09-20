Юный спортсмен из Карелии завоевал «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по лыжному двоеборью

Карельский спортсмен Артем Богданов стал призером Всероссийских соревнований по лыжному двоеборью.

Как сообщается в паблике «Спорт — норма жизни», 18 сентября в Ленинградской области завершились Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью «Кавголовские игры».

Воспитанник Сортавальской спортивной школы олимпийского резерва 14-летний Артем Богданов завоевал серебряную медаль.

На трамплине он показал лучший результат, а в гоночной дисциплине уступил спортсмену из Белоруссии Кириллу Якубеня.

В соревнованиях также приняли участие: Дмитрий Колобов, Степан Аношин, Григорий Аношин, Егор Дружинин, Иван Погребной, Михаил Анискин, Юрий Гагарин. Все спортсмены тренируются у Аркадия Павлова.