Юный спортсмен из Карелии завоевал «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по лыжному двоеборью

Карельский спортсмен Артем Богданов стал призером Всероссийских соревнований по лыжному двоеборью.
Как сообщается в паблике «Спорт — норма жизни», 18 сентября в Ленинградской области завершились Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью «Кавголовские игры».
Воспитанник Сортавальской спортивной школы олимпийского резерва 14-летний Артем Богданов завоевал серебряную медаль.
На трамплине он показал лучший результат, а в гоночной дисциплине уступил спортсмену из Белоруссии Кириллу Якубеня.
В соревнованиях также приняли участие: Дмитрий Колобов, Степан Аношин, Григорий Аношин, Егор Дружинин, Иван Погребной, Михаил Анискин, Юрий Гагарин. Все спортсмены тренируются у Аркадия Павлова.
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