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Юный водитель иномарки нарушил ПДД и устроил аварию с пострадавшими

Новости. Происшествия
09:57, 24 Июля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В Питкярантском районе в ДТП, который устроил 19-летний юноша, пострадали девушки 18-ти и 16-ти лет, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 23 июля, в 22.10 в Питкярантском районе, на 130 км автодороги "Олонец – Питкяранта – Леппясилта" 19-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia на участке, где производятся дорожные работы, выехал под запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с встречным автомобилем Kia под управлением 40-летней женщины.

В результате ДТП пострадал водитель Daewoo и две его пассажирки - 18 и 16 лет.

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