Юный водитель китайского мотоцикла опрокинулся на трассе в Карелии

После ДТП в Кондопожском районе 16-летнего мотоциклиста госпитализировали, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
В минувшую пятницу, 7 июля, в 00.20, на 20 километре автодороги «Кола» – Кяппесельга –Уница – Федотово» 16-летний водитель мотоцикла BSE опрокинул свою машину.
В результате ДТП водитель госпитализирован, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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