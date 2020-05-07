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Юный житель Карелии пойдет под суд за поножовщину в баре

Новости. Криминал
14:42, 08 Мая 2020
фото: © freepik.com
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Житель Олонца обвиняется в совершении нескольких преступлений, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в ноябре 2019 года 21-летний местный житель проник в один из гаражей в Олонце и попытался вынести оттуда вещи.  Мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца – его действия были пресечены сотрудниками вневедомственной охраны.

В декабре, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из кафе города, он нанес двум посетителям заведения ножевые ранения.

Обвиняемый ранее неоднократно совершал преступления, связанные с хищением чужого имущества, а также привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Уголовное дело направлено в Олонецкий районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мечтавший о сигарете житель Карелии получил ножевое ранение в живот.

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Комментарии

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