Юный житель Карелии пойдет под суд за поножовщину в баре

Житель Олонца обвиняется в совершении нескольких преступлений, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в ноябре 2019 года 21-летний местный житель проник в один из гаражей в Олонце и попытался вынести оттуда вещи. Мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца – его действия были пресечены сотрудниками вневедомственной охраны.

В декабре, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из кафе города, он нанес двум посетителям заведения ножевые ранения.

Обвиняемый ранее неоднократно совершал преступления, связанные с хищением чужого имущества, а также привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Уголовное дело направлено в Олонецкий районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мечтавший о сигарете житель Карелии получил ножевое ранение в живот.