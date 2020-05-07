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Мечтавший о сигарете житель Карелии получил ножевое ранение в живот

Новости. Криминал
12:34, 08 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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Вчера в полицию поступило сообщение от работников больницы в Кондопоге, сообщили в МВД Карелии.

В приемный покой был доставлен 38-летний пациент с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Его госпитализировали.

Установлено, что телесные повреждения мужчина получил еще 6 мая. Вечером он находился на улице и попросил у прохожего сигарету. Тот отказал в грубой форме. Произошел конфликт, в ходе которого незнакомец достал из кармана нож и ударил оппонента в живот. После чего нападавший скрылся. Пострадавший не стал обращаться за помощью и отправился домой. Он надеялся, что рана окажется несерьезной, однако к утру его самочувствие резко ухудшилось.

Подозреваемым оказался 48-летний ранее судимый кондопожанин. В настоящее время злоумышленник задержан.

Ранее в Карелии борьба на руках довела братьев до поножовщины.

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Комментарии

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кир
2020-05-08 12:42:51
Только наш человек может просить и говнюком оказаться.
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