В Карелии борьба на руках довела братьев до поножовщины

Житель Калевальского района обвиняется в причинении брату тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в конце января текущего года родственники поехали на рыбалку. Вечером в лесной избушке в процессе совместного распития алкоголя мужчины стали бороться на руках и поссорились. В ходе конфликта обвиняемый нанес брату ножом пять ударов в область живота и один удар по левому колену.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее житель Петрозаводска ударил друга ножом в живот и помог ему добраться до больницы.