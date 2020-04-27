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В Карелии борьба на руках довела братьев до поножовщины

Новости. Происшествия
17:05, 27 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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Житель Калевальского района обвиняется в причинении брату тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в конце января текущего года родственники поехали на рыбалку. Вечером в лесной избушке в процессе совместного распития  алкоголя мужчины стали бороться на руках и поссорились. В ходе конфликта обвиняемый нанес брату ножом пять ударов в область живота и один удар по левому колену.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее житель Петрозаводска ударил друга ножом в живот и помог ему добраться до больницы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-27 17:34:49
Две тысячи лет они так поступают. В генах уже закреплено. Сначала отмените водку. Не можете? Тогда идет вирус разбираться. :)
Гость
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