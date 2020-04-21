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Житель Петрозаводска ударил друга ножом в живот и помог ему добраться до больницы

Новости. Криминал
15:33, 21 Апреля 2020
фото: © freeimages.com
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Конфликт между товарищами произошел после распития спиртных напитков.

По сообщению МВД Карелии, в минувшие выходные житель Петрозаводска 1989 года рождения поступил в больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Полицейские, занявшиеся проверкой данного инцидента, выяснили, что что перед вынужденной госпитализацией мужчина распивал спиртное с другом. Между ними произошел конфликт, приятель схватил нож и нанес удар. После этого он помог своему другу добраться до медицинского учреждения.

Полицейские вскоре нашли подозреваемого – 29-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Карелии воткнула нож в спину сожителя и вызвала ему скорую.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-21 16:17:25
С запозданием наши люди осознают о содеянном. Хотя бы так.
новый
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