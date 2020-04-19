Жительница Карелии воткнула нож в спину сожителя и вызвала ему скорую

В Кондопоге молодая женщина жестоко разобралась со своим сожителем во время пьяного застолья.

Инцидент произошел 17 апреля. В дежурную часть полиции Кондопоги поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи. Они приехали по вызову в одну из квартир и обнаружили 23-летнего пациента с проникающим ножевым ранением спины, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские отправились по указанному медиками адресу, где помимо пострадавшего они застали его 20-летнюю сожительницу. Было установлено, что именно она причастна к преступлению.

Как выяснилось, ссора между сожителями произошла на почве алкоголя. К хозяину квартиры зашел приятель, и они стали распивать самогон. Девушке это не понравилось. Изрядно выпивший мужчина стал ее оскорблять, та схватила со стола нож и нанесла обидчику удар в спину. После этого сама вызвала медиков.

В отношении жительницы Кондопоги избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный житель Карелии воткнул нож в спину возлюбленной.