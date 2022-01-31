890x80
Реклама
Молодой житель Петрозаводска погиб в ДТП с грузовиком 1
31.01.2022 14:52
«Они ни в чем не виноваты»: готовится запрет на уничтожение конфискованных продуктов 4
Сегодня 00:10

Юный житель Карелии попался на торговле наркотиками

Новости. Криминал
13:05, 01 Февраля 2022
фото: © ТАСС / Сергей Карпов

Новости партнеров

Следователи обвиняют 18–летнего жителя Сортавалы в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

Сортавальские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 18–летнего местного жителя в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в значительном размере. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, в прошлом году обвиняемый, не достигший на момент совершения преступления 18 лет, незаконно сбыл на территории Сортавалы наркотическое средство в значительном размере. В ходе проведения следственных действий наркотик изъят из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Карелии, перевозивший наркотики в рейсовом автобусе, получил условный срок.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
25.01.2022, 20:30
Крупнейший банк США отказался от рубля
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска

Аналитика

31.01.2022 16:05
Обществоведение
Решающий гол 6
Петрозаводский городской суд поставил точку в скандальном деле об увольнении директора спортивной школы №7 Дениса Семенова.
«Есть риск, что собственник продаст завод» 10
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2022 15:12
Без политики
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
Пациенты Офтальмологического центра Карелии получили возможность приобрести хорошее зрение навсегда с помощью мультифокальных хрусталиков.
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 14
20.01.2022 09:13
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»