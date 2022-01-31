Юный житель Карелии попался на торговле наркотиками

Следователи обвиняют 18–летнего жителя Сортавалы в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

Сортавальские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 18–летнего местного жителя в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в значительном размере. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, в прошлом году обвиняемый, не достигший на момент совершения преступления 18 лет, незаконно сбыл на территории Сортавалы наркотическое средство в значительном размере. В ходе проведения следственных действий наркотик изъят из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Карелии, перевозивший наркотики в рейсовом автобусе, получил условный срок.