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Мошенники в соцсети попросили у подростка из Петрозаводска деньги, и он попался на их обман

Новости. Криминал
12:56, 14 Мая 2021
фото: © kazanpress.ru
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В Петрозаводске юноша откликнулся на просьбу знакомой занять денег, не обратив внимание на то, что аккаунт знакомой был взломан, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по обращению несовершеннолетнего жителя города, у которого обманом похитили деньги. В соцсети ему пришло сообщение от знакомой. Та попросила выручить в материальном плане — одолжить 3 тысячи рублей. Буквально через час-полтора обещала деньги вернуть. Юноша согласился помочь.

Переписка продолжилась. Знакомая, по стилю речи выдающая себя за представительницу молодежи, пожаловалась, что деньгами воспользоваться не может. Якобы на счёте был отрицательный баланс, потому предыдущий перевод не спас положение дел. На повторную просьбу о переводе четырех с половиной тысяч рублей подросток также отреагировал положительно.

Когда приятельница не вернула деньги ни через час, ни позднее, пользователь попытался напомнить о себе. Однако аккаунт визави оказался удалён. Связавшись по иным каналам, петрозаводчанин выяснил, что девушка деньги не просила, её профиль взломали.

Полицейские напоминают, что эта старая схема обмана фиксируется регулярно. Поэтому не следует реагировать на финансовые просьбы в соцсетях, пока вы не удостоверитесь, что они исходят от реальных знакомых.

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