Юный житель Карелии пошел на преступление ради нескольких минут удовольствия

На прошлой неделе кемлянка заявила в полицию об угоне автомобиля, сообщили в МВД Карелии.
Автомобиль сотрудники полиции обнаружили брошенным в пригороде Кеми.
Полицейские разыскали 18-летнего подозреваемого.
Юноша рассказал полицейским, что хотел покататься. Потому, проходя по улице, дергал дверные ручки машин. Так он обнаружил незапертый отечественный автомобиль с ключами в замке зажигания и полным баком бензина. Молодой человек сел за руль и проехал 20 километров по трассе. У автозаправочной станции он бросил машину и добрался до дома на попутках.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Карелии попавшего в ДТП воришку нашли спящим на месте преступления.
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