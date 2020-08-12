Юный житель Карелии пошел на преступление ради нескольких минут удовольствия

На прошлой неделе кемлянка заявила в полицию об угоне автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Автомобиль сотрудники полиции обнаружили брошенным в пригороде Кеми.

Полицейские разыскали 18-летнего подозреваемого.

Юноша рассказал полицейским, что хотел покататься. Потому, проходя по улице, дергал дверные ручки машин. Так он обнаружил незапертый отечественный автомобиль с ключами в замке зажигания и полным баком бензина. Молодой человек сел за руль и проехал 20 километров по трассе. У автозаправочной станции он бросил машину и добрался до дома на попутках.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии попавшего в ДТП воришку нашли спящим на месте преступления.