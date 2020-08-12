В Карелии попавшего в ДТП воришку нашли спящим на месте преступления

В полицию Олонецкого района поступило сообщение об угоне микроавтобуса, сообщили в МВД Карелии.

Угнанное авто нашли в кювете. За рулем находился 24-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения.

Нарушитель рассказал полицейским, что приехал в соседний населенный пункт к родственнице, но той дома не оказалось. Зато во дворе находился незапертый автомобиль ее сожителя. Тогда молодой человек, который никогда не имел водительского удостоверения, решил прокатиться. Смелости добавило то, что незадолго до этого он выпил спиртного.



Мужчина не справился с управлением и попал в ДТП. Выехать не смог и уснул в машине.

Уоловное дело направлено в суд.

Ранее житель села Карелии за несколько минут спланировал угон и оставил доставщика еды без авто.