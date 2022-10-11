Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении подростка, укравшего деньги

В Петрозаводске подросток перевел на свой банковский счет чужие деньги и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники Следкома Карелии возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего петрозаводчанина. Его обвиняют в краже с банковского счета.



По версии следствия, в июне подросток без спроса взял чужой мобильный телефон и перевел на свой счет 12,5 тысячи рублей. Деньги он потратил на себя.



Подозреваемый во всем признался. Расследование продолжается. Молодому жителю Петрозаводска грозит до шести лет колонии.