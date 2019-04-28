Юрий Бабойдо будет похоронен в Санкт-Петербурге

Руководитель Следственного комитета Карелии Юрий Бабойдо будет похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

В эти минуты в Санкт-Петербурге прощаются с руководителем Следственного комитета Карелии Юрием Бабойдо, который скончался 26 апреля в Петрозаводске.

Как сообщается на сайте Следственного комитета Санкт-Петербурга, отпевание в церкви проходит в воскресенье, 28 апреля с 12 часов. Похороны состоятся на Серафимовском кладбище.

Напомним, руководитель Следственного комитета Карелии, генерал-майор юстиции Юрий Бабойдо скоропостижно скончался 26 апреля на 58 году жизни.