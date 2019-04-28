Юрий Бабойдо будет похоронен в Санкт-Петербурге

Новости по теме
Загрузка...
Руководитель Следственного комитета Карелии Юрий Бабойдо будет похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
В эти минуты в Санкт-Петербурге прощаются с руководителем Следственного комитета Карелии Юрием Бабойдо, который скончался 26 апреля в Петрозаводске.
Как сообщается на сайте Следственного комитета Санкт-Петербурга, отпевание в церкви проходит в воскресенье, 28 апреля с 12 часов. Похороны состоятся на Серафимовском кладбище.
Напомним, руководитель Следственного комитета Карелии, генерал-майор юстиции Юрий Бабойдо скоропостижно скончался 26 апреля на 58 году жизни.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
24.04.2019, 12:30
21.04.2019, 14:40
25.04.2019, 18:13
25.04.2019, 15:46
26.04.2019, 19:10
25.04.2019, 21:30
Аналитика
26.04.2019 13:48
Обществоведение
Карелия теряет финский язык, который занимал когда-то положение второго государственного языка республики.
26.04.2019 12:40
25.04.2019 10:26
24.04.2019 10:53
22.04.2019 14:25
Чтиво
25.04.2019 09:57
Личное мнение
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
24.04.2019 10:00
24.04.2019 09:14
22.04.2019 13:28
Медиа
Сегодня 12:15
Опрос
Сколько вы зарабатываете в месяц?
Комментарии