Юрий Савельев: "Я достаточно поработал на государство и на других"

Бывший вице-премьер Карелии и экс-директор Корпорации развития республики объявил о запуске собственных бизнес-проектов.

Известный карельский экономист Юрий Савельев намерен заняться управленческим консалтингом, корпоративными тренингами и обучающими мероприятиями. Бывший генеральный директор Корпорации развития Карелии объявил на своей странице в социальной сети Facebook о запуске нескольких собственных бизнес-проектов.

"Много лет отработав в науке, в органах власти, выступая консультантом и экспертом по самым разным вопросам, я накопил значительный и довольно разнообразный опыт по многим направлениям управленческого консалтинга. Думаю, я достаточно поработал на государство и на других. И сейчас запускаю сразу ряд бизнес-проектов", – написал Савельев.

Помимо управленческого консалтинга бывший вице-премьер Карелии вместе со своими коллегами и партнерами проводит корпоративные тренинги и обучающие мероприятия, в том числе – с выездом на природу или совмещая их с туристической поездкой.

Напомним, до ухода в правительство Карелии в 2016 году Юрий Савельев возглавлял Институт экономики Карельского научного центра Российской академии наук. В команде бывшего губернатора Александра Худилайнена ученому достался пост вице-премьера. Однако при новом главе республики Артуре Парфенчикове Савельеву пришлось проститься с государственной службой. В 2018 году он занял кресло генерального директора Корпорации развития Карелии, но уже в начале этого года с ним был расторгнут трудовой договор. О причинах случившегося экономист предпочел прессе не рассказывать.