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Новости. Экономика
10:13, 22 Июля 2019
фото: https://www.facebook.com/yusaveliev

Юрий Савельев: "Я достаточно поработал на государство и на других"

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Бывший вице-премьер Карелии и экс-директор Корпорации развития республики объявил о запуске собственных бизнес-проектов.

Известный карельский экономист Юрий Савельев намерен заняться управленческим консалтингом, корпоративными тренингами и обучающими мероприятиями. Бывший генеральный директор Корпорации развития Карелии объявил на своей странице в социальной сети Facebook о запуске нескольких собственных бизнес-проектов.

"Много лет отработав в науке, в органах власти, выступая консультантом и экспертом по самым разным вопросам, я накопил значительный и довольно разнообразный опыт по многим направлениям управленческого консалтинга. Думаю, я достаточно поработал на государство и на других. И сейчас запускаю сразу ряд бизнес-проектов", – написал Савельев.

Помимо управленческого консалтинга бывший вице-премьер Карелии вместе со своими коллегами и партнерами проводит корпоративные тренинги и обучающие мероприятия, в том числе – с выездом на природу или совмещая их с туристической поездкой.

Напомним, до ухода в правительство Карелии в 2016 году Юрий Савельев возглавлял Институт экономики Карельского научного центра Российской академии наук. В команде бывшего губернатора Александра Худилайнена ученому достался пост вице-премьера. Однако при новом главе республики Артуре Парфенчикове Савельеву пришлось проститься с государственной службой. В 2018 году он занял кресло генерального директора Корпорации развития Карелии, но уже в начале этого года с ним был расторгнут трудовой договор. О причинах случившегося экономист предпочел прессе не рассказывать.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-07-22 12:53:18
Бизнес-проекты как грамотно разводить других?
pupsik
2019-07-22 11:22:46
А что за бизнес-проекты? Кому-нибудь что-то советовать?
однозначно
2019-07-22 10:24:12
Отодвинули дармоеда от бюджетного корыта.
кир
2019-07-22 10:21:54
Слабый он.
Гость
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