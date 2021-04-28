Юрист-автозащитник Лев Тимошин представил программу

Главное предложение – отдать строительство и ремонт дорог финским компаниям.

После прохождения собеседования с кадровой комиссией по отбору кандидатов на должность мэра Петрозаводска Лев Тимошин дал комментарий «Столице на Онего»:

— Собеседование прошло конструктивно, у членов комиссии было много вопросов. Я представил нашу с «Партией Роста» программу по организации дорожного движения в интересах петрозаводчан. Самое главное, что мы предлагаем — изменить в корне систему строительства и ремонта дорог в городе. Каждое лето город и республика вкладывают огромные бюджетные средства в строительство и ремонт дорог, а каждую весну вместе со снегом сходит асфальт. Этот порочный круг нужно разорвать. Поэтому наше предложение — пригласить финские дорожные компании для строительства и гарантийного обслуживания всех городских дорог. Финские технологии — образец для всей Европы, если сделали дорогу — будет служить 20 лет без изъянов. При этом вполне можно использовать наших рабочих, но под строгим контролем финнов и с соблюдением всех технологических требований. Опять же, коррупционный фактор будет исключен — финны взяток не дают, да и требовать с них будет не очень удобно.

Кроме того, мы выступаем за изменение правил городской застройки. Никто не должен получать разрешения на строительство жилого дома, если компания не гарантирует обустройство качественной подъездной дороги к нему. Не следует разрешать возведение дома без обязательства обеспечить парковочные места по количеству квартир в доме. Нужны также обременения застройщиков по обустройству внутридворовой территории.

У «Партии Роста» есть ещё ряд предложений по организации дорожного движения и улучшению транспортного обслуживания в городе. Мы готовимся к выдвижению партийных списков на предстоящие выборы и обязательно вынесем на обсуждение петрозаводчан нашу программу.

Напомним, 39-летний автоюрист Лев Тимошин является кандидатом на пост главы Петрозаводска. Он идет в сити-менеджеры при поддержке Карельского регионального отделения "Партии РОСТА".