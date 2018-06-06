Юрист из Карелии предложил Путину бороться с коррупцией по опыту "азиатских тигров"

Заслуженный юрист России Александр Лукин направил президенту России Владимиру Путину письмо с требованием ужесточить меры по отношению к коррупционерам.

Александр Лукин сообщил на своей странице в "Фейсбук" о том, что написал письмо Владимиру Путину и отправил его на сайт президента. Копия документа прикреплена к посту автора.

"Всего 0,05% россиян контролируют 89% национального богатства. Имущественное расслоение у нас в России уже достигло запредельных значений и почти в десять раз выше, чем в США", - пишет Лукин в своем обращении.

Автор письма указывает Путину на данные, согласно которым по уровню коррупции за 2017 год Россия заняла 141 место из 180. "Хуже с коррупцией положение в таких государствах как Гондурас и Гватемала", - заключает юрист.

По оценке автора текста, российские законодатели не принимают достаточных мер по борьбе с казнокрадством.

"Государственная Дума никак не может или не хочет принять адекватный Закон по борьбе с коррупцией",- отмечает Лукин.

"Экономика не может развиваться в условиях жуткой коррупции, поэтому, по моему мнению, пришло время использовать опыт "азиатских тигров",- сообщает автор обращения к президенту.

Что это за опыт "азиатский тигров", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".