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Новости. Общество
13:08, 06 Июня 2018

Юрист из Карелии предложил Путину бороться с коррупцией по опыту "азиатских тигров"

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Заслуженный юрист России Александр Лукин направил президенту России Владимиру Путину письмо с требованием ужесточить меры по отношению к коррупционерам.

Александр Лукин сообщил на своей странице в "Фейсбук" о том, что написал письмо Владимиру Путину и отправил его на сайт президента. Копия документа прикреплена к посту автора.

"Всего 0,05% россиян контролируют 89% национального богатства. Имущественное расслоение у нас в России уже достигло запредельных значений и почти в десять раз выше, чем в США", - пишет Лукин в своем обращении. 

Автор письма указывает Путину на данные, согласно которым по уровню коррупции за 2017 год Россия заняла 141 место из 180. "Хуже с коррупцией положение в таких государствах как Гондурас и Гватемала", - заключает юрист.

По оценке автора текста, российские законодатели не принимают достаточных мер по борьбе с казнокрадством.
"Государственная Дума никак не может или не хочет принять адекватный Закон по борьбе с коррупцией",- отмечает Лукин.

"Экономика не может развиваться в условиях жуткой коррупции, поэтому, по моему мнению, пришло время использовать опыт "азиатских тигров",- сообщает автор обращения к президенту.

Что это за опыт "азиатский тигров", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Chopper
2018-06-06 15:57:45
Чья бы корова мычала... Рассказал бы Лукин, по каким основаниям его из МВД уволили. Радетель...
grigorjev
2018-06-06 15:28:55
Я написал свое мнение, но не прошло. Повторю. Коррупция - это воровство. Я многократно сообщал Путину и другим о воровстве, других преступлениях в Карелии (Фейсбук на моей странице). Прямо пишу: "В Карелии идет уничтожение самобытности. Антикарельская политика началась при Александре Худилайнене. Такой же остается при Артуре Парфенчикове". Не надо изобретать велосипед - вор, независимо от должности, должен сидеть в тюрьме! Просто.
stranger
2018-06-06 14:09:07
Борьба азиатских тигров против северных шакалов, интересное было бы зрелище, да "бы" мешает.
Orava
2018-06-06 13:50:09
закрывать своих подельников?
User
2018-06-06 13:37:34
Такие предложения не по понятиям и подрывают главную скрепу российской государственности. Тигры у нас могут быть только амурские.
Гость
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