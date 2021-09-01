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Юрист предупредил о штрафах за хранение консервации в подвале дома

Новости. Общество
22:30, 03 Сентября 2021
фото: pixabay.com / jarmoluk

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Юрист рассказал, как можно нарушить закон при хранении законсервированных продуктов в подвале дома.

Хранить законсервированные на зиму продукты можно только в официально оформленных индивидуальных кладовых — собственникам, которые используют под эти цели места общего пользования многоквартирного дома, грозит штраф в две-три тысячи рублей, сообщил РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Юрист напомнил, что с 1 января этого года в силу вступило постановление правительства о мерах противопожарной безопасности, в котором прописан запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов.

«Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений. Размещение абсолютно любых предметов в МОПах, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей», — сказал Паюшин.

По его словам на практике пожарный надзор обычно выписывает предписание тому, в чьем ведении находятся МОП. Как правило, это либо управляющая компания дома, либо ТСЖ. Для них по закону за это предусмотрен штраф от 6 до 15 тысяч рублей, поэтому им выгоднее найти виновного жителя и переложить ответственность на него.

«Жильцы домов часто используют под личные цели места общего пользования, а это жестко регламентируется законом. Поэтому не стоит путать их с кладовыми помещениями, которые приобретаются жильцами в собственность. Такие кладовые сегодня нередко проектируются в составе многоквартирных домов и продаются жильцам как дополнительные помещения для хранения», — подытожил юрист.

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