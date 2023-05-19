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Юрист: сдающие квартиры россияне рискуют сесть в тюрьму

Новости. Экономика
22:00, 25 Мая 2023
фото: © priumnojay.ru

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Специалист рассказала, в каких случаях арендодатели жилья рискуют оказаться за решеткой.

Сдающие квартиру в аренду без договора россияне рискуют сесть в тюрьму. О возможности получить уголовное наказание за нелегальное предоставление жилплощади предупредила юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева, пишет Лента.ру со ссылкой на издание «Секрет Фирмы».

Специалисты напомнили, что с дохода от сдачи недвижимости арендодатели должны платить НДФЛ — если этого не сделать, придется платить штраф. Размер взыскания, по словам юриста адвокатского бюро Asterisk Вячеслава Климова, будет зависеть от умысла.

Так, базово придется заплатить 20 процентов от неуплаченной суммы и сам налог (13 процентов от суммы за весь срок найма). Если же будет доказано, что владелец жилья умышленно не заключил письменный договор с квартирантом, то штраф возрастет до 40 процентов. «Размер штрафов не зависит от статуса налогоплательщика. Единственный критерий при определении размера штрафа — это размер неуплаченной суммы», — уточнил Климов.

Кроме того, за нелегальную сдачу квартир россиянам может грозить уголовная ответственность. Шлеева рассказала, что риск сесть в тюрьму есть у тех, кто накопил приличный налоговый долг — от 2,7 миллиона рублей за последние три года.

Эксперт предупредила, что за такое нарушение предусмотрены штраф от 100 до 300 тысяч рублей (или в размере зарплаты за период до двух лет), принудительные работы на срок до года, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до года. Избежать наказания можно, заплатив долги, подчеркнула Шлеева.

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