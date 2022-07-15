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Юристы с дипломами ПетрГУ зарабатывают меньше выпускников других вузов России

Новости. Общество
11:50, 20 Июля 2022
фото: © depositphotos, тематическая иллюстрация

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Петрозаводский госуниверситет занял последнее место в рейтинге вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в сфере юриспруденции.

Исследование проводило рекрутинговое агентство Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2016–2021 годов.

Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены в этом году между 61 вузами. Некоторые позиции делят сразу несколько учебных заведений. ПетрГУ занял последнее место.

Средняя зарплата его выпускников составляет 65 тыс. рублей. Из общего количества юристов, получивших дипломы ПетрГУ, 86% остались работать в Петрозаводске.

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