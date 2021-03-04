"К 1965 году этот государственный праздник почти совсем утратил свою политическую составляющую"

Как 8 марта растеряло весь прежний заряд "революционности и суфражизма".

"К 1965 году, когда 8 марта было объявлено в СССР нерабочим днем, этот государственный праздник почти совсем утратил свою политическую составляющую, хотя Западный мир в это время охвачен мощным движением феминизма. И если в Швеции женщины требовали равной оплаты труда, сокращения рабочего дня и боролись против любых форм насилия и дискриминации, у советского женского движения осталась лишь представительская функция. На бытовом уровне Международный женский день окончательно трансформировался в нашей стране в "праздник девочек" с соответствующими ему атрибутами в виде букета цветов и коробки конфет. Собственно, в таком виде он перешел и в российский календарь, растеряв весь прежний заряд революционности и суфражизма".

О том, что произошло с 8 марта, читайте в статье "Букет мимоз в память о российском феминизме".