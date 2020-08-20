К 2035 году потери населения Карелии могут превысить 90 тысяч человек

Прогнозируемое сокращение численности жителей республики сравнимо с исчезновением нескольких карельских городов.

Росстат обнародовал летом ежегодный прогноз численности населения Карелии на ближайшие 15 лет. Если сравнить его с предыдущими сценариями развития демографической ситуации в республике, придется признать, что особых улучшений в нем не появилось. И без того малонаселенный приграничный регион обречен на обезлюдение: по нескольким вариантам прогнозной оценки размер потерь населения составит к 2036 году от 26 тысяч до 92 тысяч человек, что сравнимо с исчезновением сразу нескольких карельских городов, таких, как Кондопога, Сегежа и Костомукша.

Читайте подробнее в статье "Карелии прогнозируют медленное вымирание".