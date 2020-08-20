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К 2035 году потери населения Карелии могут превысить 90 тысяч человек

Новости. Общество
11:51, 21 Августа 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Прогнозируемое сокращение численности жителей республики сравнимо с исчезновением нескольких карельских городов.

Росстат обнародовал летом ежегодный прогноз численности населения Карелии на ближайшие 15 лет. Если сравнить его с предыдущими сценариями развития демографической ситуации в республике, придется признать, что особых улучшений в нем не появилось. И без того малонаселенный приграничный регион обречен на обезлюдение: по нескольким вариантам прогнозной оценки размер потерь населения составит к 2036 году от 26 тысяч до 92 тысяч человек, что сравнимо с исчезновением сразу нескольких карельских городов, таких, как Кондопога, Сегежа и Костомукша.

Читайте подробнее в статье "Карелии прогнозируют медленное вымирание".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-08-21 14:50:11
Дорогая редакция! Не могу я смотреть на такие фотки как наверху. Рука автоматически начинает шарится в поисках молотка и гвоздей.
Куркульский зуд :)
Борис
2020-08-21 13:22:19
Зато все "встанут с колен" и "попадут в рай" (с)! Главное, что у оставшихся "настроение будет ... хорошее" (с)!
zanoza
2020-08-21 13:15:35
И без прогнозов видно во что Карелия "умирает".
Ринат
2020-08-21 12:33:12
Все смотрят , анализируют и ни хрена не делают , чтобы хоть как то улучшить ситуацию .
кир
2020-08-21 12:28:28
Люди будут жить там, где работа есть.
Беня
2020-08-21 14:36:56
кир, О!!!!
Единственная логичная мысль.
Рыба ищет где глубже,
человек где лучше,
вкладчик где проценты выше,
автомобилист- где бизин дешевше,
пензионер - в каком магазине сегодня скидосы и т.д. и т.п. :) :) :)
grisha
2020-08-21 12:05:33
Вот этому прогнозу я верю, а в сказки которые регулярно сочиняет ПАО нет.
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