К аппаратам искусственного дыхания в Карелии подключены 8 ковидных больных – врачи борются за их жизни

В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 362 человека, 28 из них в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 11 апреля, в стационарах находятся 362 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 326 - в состоянии средней тяжести, 28 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека и заразился коронавирусом 61. Всего в республике за время пандемии инфицировано 44709 человек. Выздоровели – 42480. Умерли 418 пациентов.