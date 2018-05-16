К чему приведет обычный репост?

Пока петрозаводчане разъезжаются на грядки и шашлыки, сеть клубов "Фитнес Империя" спешит оздоровить петрозаводчан.

Что можно успеть за неделю? Сходить на йогу, пилатес и зумбу, погреться в сауне или хаммаме, позаниматься с персональным тренером. Бесплатно и безлимитно. Как?

"Фитнес Империя" предоставляет возможность в течение 7 дней безлимитно пользоваться услугами любого клуба Сети. Получить неделю бесплатного фитнеса очень легко. Необходимо лишь сделать репост записи в группе Фитнес Империи в социальной сети ВКонтакте.

Акция "Неделя фитнеса за репост" продлится только до 31 мая.

Подробности акции "Неделя фитнеса за репост" узнавайте у администраторов клубов.

Еще думаете, стоит ли идти в фитнес-клуб? Смотрите видео о многодетных мамах, которые среди забот повседневных будней находят время для спорта.

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