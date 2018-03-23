К Национальной библиотеке Карелии присоединили детскую библиотеку им. Морозова

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о реорганизации бюджетного учреждения "Национальная библиотека Республики Карелия".

Документ размещен на сайте карельского правительства.

"Реорганизовать бюджетное учреждение "Национальная библиотека Республики Карелия" в форме присоединения к нему бюджетного учреждения "Детская библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова", - отмечается в тексте распоряжения.

Министерству культуры республики, которое является учредителем библиотек, поручено в срок до 1 августа 2018 года провести мероприятия, связанные с реорганизацией, в том числе по согласованию с министерством имущественных и земельных отношений региона.